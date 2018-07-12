الوفاق تعقد اتفاقا مع إيطاليا لتعزيز أمن السواحل

اجتمع بمقر حرس السواحل في طرابلس الأربعاء كل من آمر حرس السواحل عبدالله تومية وقيادات من حرس السواحل مع قائد الحرس المائي الإيطالي الجنرال مونتي وذلك خلال زيارة قام بها إلى حرس السواحل الليبي.

وتم خلال الاجتماع الإتفاق على: 1)- مباشرة الصيانات للزوارق المعارة من قبل فريق فني – وصل اليوم إلى قاعدة طرابلس البحرية – وذلك وفقا للجدوال المعده لذلك الغرض.

2)- يتم بناء ورشة صيانه متكملة في قاعدة طرابلس البحريه.

3)- تدريب عدد (28) ضابطا وضابط صف وجندي لغرض استلام عدد (2) زورق تم الإتفاق على تسليمها خلال شهر اكتوبر القادم، وكذلك تدريب عدد(40) فرداً كطاقم تشغلية.

4)- تسليم عدد (10) قوارب مطاطيه في ذات الشهر. وفي ختام الإجتماع عبرا كل من آمر حرس السواحل و الجنرال مونتي عن سعادتهما باللقاء وبالتعاون البناء، بين الجانبين لما فيه صالح الطرفين حسب ماذكر الناطق بإسم البحرية الليبية أيوب قاسم.

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