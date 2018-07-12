بمشاركة ليبيا.. انطلاق أعمال مؤتمر رؤساء مصالح الأحوال المدنية بتونس

المتوسط- عبدالله عسكر

انطلقت، صباح اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العربي الخامس لرؤساء مصالح الأحوال المدنية بتونس، والذي تشارك فيه الدولة الليبية بوفد يترأسه رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر.

وقال بالتمر، في تصريح خاص لـ«المتوسط» «إن الوفد الليبي مؤلف من العميد لطفي الجرنازي، رئيس مصلحة الأحوال المدنية فرع طرابلس، ومستشارة رئيس مصلحة الأحوال ربيعة أبو حجر».

وأفاد بالتمر أن المؤتمر الذي ينطلق اليوم في تونس ويستمر ليومين، يناقش إمكانية توحيد شكل المستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية، ويتطرق أيضا إلى تجارب الميكنة، وتبادل الخبرات بين مصالح الأحوال المدنية في الدول العربية.

وأوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن الوفد الليبي يقدم رؤيته لاعتماد بطاقة هوية إلكترونية على غرار جوازات السفر، بحيث يمكن قراءتها في كافة البلاد العربية.

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