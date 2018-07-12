رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع درنة يبحث آليات تشكيل لجان لمتابعة المؤسسات بالمدينة

ليبيا – اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع بلدية درنة أمس الأربعاء مع مدراء الإدارات والمكاتب بالفرع لبحث آلية تفعيل الفرع وتشكيل لجان لمتابعة المؤسسات بالبلدية بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الابيرش.

الاجتماع جاء بحسب وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة في إطار سعي رئيس الهيئة لتفعيل فرع الهيئة بعد إعلان تحرير مدينة درنة من التنظيمات الإرهابية التي كانت قد أستولت على مقر الفرع ومنعت الموظفين من أداء أعمالهم.

وتناول الاجتماع تفعيل الفرع وتشكيل لجان لمتابعة المؤسسات بالمدينة إلى جانب ضرورة التحاق العاملين بالفرع بأعمالهم والعمل مع باقي القطاعات لتذليل الصعوبات التي تواجهها وتقديم الخدمات للمواطنين بالبلدية.

وبدوره،أعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع بلدية درنة عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من البناء والعمل وتفعيل مؤسسات الدول.

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