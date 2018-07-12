المسماري: الجيش سلم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية بطرابلس

قال الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش، العميد أحمد المسماري، إن الجيش سلم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية في طرابلس، مشيرًا إلى أنهم سمحوا للبواخر بدخول الموانئ النفطية وتصدير النفط.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده ببنغازي، ليل الأربعاء، «اتفاق الصخيرات أعطى شرعية لمجلس النواب، وقراراته يجب أن تنفذ لأنها صادرة عن شعب».

وأكد العميد أحمد المسماري أن «الجيش لن يفاوض على حساب السيادة الوطنية والشعب الليبي»، مشيرًا إلى استمرار الجيش في «تأمين وحماية الحقول والموانئ النفطية وحماية مقدرات الشعب الليبي».

وأصدر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، الأربعاء، تعليماته باستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي بعد أن قرر في 25 يونيو الماضي تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة الموقتة، ومقرها مدينة بنغازي، ما فجر أزمة توقف تصدير النفط وإعلان «القوة القاهرة».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الأربعاء، رفع حالة «القوة القاهرة» في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم تسلمها للمنشآت النفطية من الجيش.

وكان العميد أحمد المسماري أعلن، الأربعاء الماضي، أن القيادة العامة للجيش تؤكد خمس نقاط «حرصًا منها على عدم توقف صادرات النفط» على رأسها تنفيذ تعيين محمد الشكري محافظًا للمصرف المركزي و«تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة محلية دولية بشأن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي هاجمت الهلال النفطي وتوزيع الثروة بشكل عادل وصرف ميزانية القوات المسلحة التي لم يتم صرفها حتى اليوم».

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء، من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة دولية فنية وبإشراف الأمم المتحدة وبالاستعانة بالمنظمات الدولية والمالية والاقتصادية المتخصصة، للقيام بمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء بشكل عاجل، تحقيقًا لمبدأ النزاهة والشفافية ومواجهة موقف بالغ الخطورة.

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