” الغرفة المشتركة سبها” تعلن تفاصيل مبادرة ( كلنا لتأمين الجنوب)

أكد علي مختار عبد لله المسئول الإعلامي للغرفة الأمنية المشتركة سبها، ” أنه تم اختيار المجموعات من الغرف الأمنية التي ستنضم إلي حملة (كلنا لتامين الجنوب ).

وأضاف، ” إن المجموعات ستتولى مهمة تأمين الطريق الرابط بين مدينتي سبها والجفرة في منطقة البوانيس “.

وأكمل ، ” أنه تم إعطاء التعليمات والإرشادات وحسن التعامل مع المواطنين وكيفية التعامل مع العدو”.

وأضاف ، ” إن الدعوة مفتوحة لكافة المواطنين بالالتحاق بهذه المبادرة والمشاركة فيها”.

