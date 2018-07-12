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” الغرفة المشتركة سبها” تعلن تفاصيل مبادرة ( كلنا لتأمين الجنوب)

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد علي مختار عبد لله المسئول الإعلامي للغرفة الأمنية المشتركة سبها، ” أنه تم اختيار المجموعات من الغرف الأمنية التي ستنضم إلي حملة (كلنا لتامين الجنوب ).

وأضاف، ” إن المجموعات ستتولى مهمة تأمين الطريق الرابط بين مدينتي سبها والجفرة في منطقة البوانيس “.

وأكمل ، ” أنه تم إعطاء التعليمات والإرشادات وحسن التعامل مع المواطنين وكيفية التعامل مع العدو”.

وأضاف ، ” إن الدعوة مفتوحة لكافة المواطنين بالالتحاق بهذه المبادرة والمشاركة فيها”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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