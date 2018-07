المتوسط:

قام فريق عمل إعداد قواعد المعلومات الرئيسية لنظام الرصد والمراقبة السريعة لمدينة سرت تسليم تقريره لعميد بلدية سرت مختار المعداني.

واطلع عميد بلدية سرت مختار المعداني على التقرير الذي تم عرضه في تونس برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمشاركة في نتائج مدن بنغازي،جنزور،الكفرة، أوباري، وسبها.

The post “عميد سرت” يستلم تقرير فريق عمل إعداد قواعد المعلومات لنظام الرصد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية