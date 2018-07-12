تعاون ليبي إيطالي على صيانة المنشات البحرية

قال المتحدث الرسمي للغرفة الليبية الإيطالية المشتركة أيوب قاسم، الخميس، أن آمر حرس السواحل الليبي اتفق مع قائد الحرس المالي الإيطالي على قيام فريق فني إيطالي بصيانة للزوارق المعارة وفق جدول معين.

وكشف قاسم، في تصريح للرائد، عن وصول الفريق حديثا إلى قاعدة طرابلس البحرية، وابرام اتفاق لبناء ورشة صيانة متكاملة في القاعدة، وتدريب 28 ضابطا لغرض استلام زورقين خلال اكتوبر المقبل، مضيفا أنهم يعملون على تدريب 40 عنصرا للطاقم المشغل، وتسليم 10 قوارب مطاطية في الشهر ذاته.

يشار إلى أن قائد الحرس المالي الإيطالي البحري في زيارة إلى ليبيا التقى فيها بآمر الحرس السواحل الليبي.

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