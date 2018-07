المتوسط:

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، مساء الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الصيني – مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي بالعاصمة بكين .

وتطرقت الجلسة إلى الموضوعات الثنائية و الإقليمية و الدولية، منها : ترحيب الصين بمشاركة دولة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في قمة المنتدى الأفريقي الصيني التي ستعقد في شهر سبتمبر القادم.

وأكد وزير الخارجية الصيني البدء في استئناف السفارة الصينية لمباشرة عملها في طرابلس بعد إتمام أعمال التنظيف و الترميم، ومناقشة عودة الشركات الصينية وفق مقترح تم الاتفاق عليه مبدئيا، و الدور الصيني في إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، و مساهمة الصين في إعادة إعمار ليبيا خاصة بعد موافقة الجانب الصيني على المساهمة في صندوق إعمار ليبيا بعد تأسيسه وبعد اعلان الرئيس الصيني ( شي جين بينغ ) في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الوزاري قبل هذه الجلسة بيوم تخصيص بلاده 20 مليار دولار لدعم الدول العربية، و مسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي و التأكيد على الموقف الليبي الداعم للتوافق الإفريقي ، و استمرار التنسيق و التشاور الثنائي فيما يخص المنتدى العربي الصيني و المنتدى الأفريقي الصيني .

وأعلن وزير الخارجية الصيني ، اتخاذ إجراء استثنائي من أجل أتمام البروتوكولات الخاصة بتوقيع دولة ليبيا على مذكرة الانضمام إلى المبادرة. في دلالة مهمة و رسالة ذات مغزى لما يمكن أن تلعبه دولة ليبيا لمستقبل المبادرة .

و اختتمت الجلسة بتوقيع الوزيرين مذكرة تفاهم بشان انضمام دولة ليبيا إلى مبادرة ( الحزام والطريق).

والجدير بالذكر أن مبادرة(الحزام و الطريق) ، أعلن عنها الرئيس الصيني” شي جين بينغ ” في العام 2013م، وتستهدف التعاون و التشارك بين الصين و الدول الواقعة في نطاق المبادرة وفقا لمبدأ ( الجميع يكسب )، وخصصت الصين 600 مليار دولار للمشاريع التي ستقام في نطاق المبادرة، كما أن سبع دول عربية سبق إن وقعت مذكرات تفاهم للانضمام إلى المبادرة، مع الصين ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي و أكبر شريك لعشر دول عربية .

The post ليبيا تنضم إلى مبادرة الصين ” الحزام و الطريق “ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية