داخلية الوفاق تتعرض التحديات التي تواجه عمل الوزارة

بحث وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن مع مبعوث السفير البريطاني لدي ليبيا التحديات التي تواجه الوزارة خلال هذه المرحلة.

وبينت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق على موقعها الرسمي، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء بحضور أعضاء لجنة تطوير البناء التنظيمي لوزارة الداخلية التي يشرف عليها وكيل وزارة الداخلية.

من جهته، شدد وكيل وزارة الداخلية على المجهودات التي تبذلها من أجل تحقيق الأمن والإستقرار لفرض سلطة القانون وإدارة الوزارة بشكل علمي مدروس.

هذا وأبدى الوفد في ختام اللقاء إستعداد الجانب البريطاني لتقديم الدعم والإستشارات في المجالات الإدارية كالتخطيط وتنظيم والمتابعة.

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