الرئاسي يبين الغرض من المطالبة بتشكيل لجنة دولية لمتابعة مصروفات الدولة

العنوان-طرابلس

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك إن توجيه رئيس المجلس الرئاسي خطاب إلى مجلس الأمن لتشكيل لجنة دولية متخصصة جاء بغرض متابعة مصروفات وإيرادات الدولة وطرق توزيع إيرادات النفط حتى يقف الجميع على حقيقة الوضع.

السلاك أشار وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي إلى إن هذه الخطوة جاءت نتيجة الانقسام السياسي وغياب الثقة بين الأجسام السياسية المختلفة مما يتطلب وجود جهة محايدة للفصل في هذه المسألة.

وأعرب عن تطلع رئيس المجلس الرئاسي لتكون هذه الخطوة بداية لتوحيد المؤسسات السيادية الليبية.

أما بخصوص عودة عمل الموانئ النفطية أكد السلاك على استئناف عمل الموانئ النفطية تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط ، مضيفاً أن رئيس المجلس الرئاسى يأمل في تدارك الخسائر التي نجمت عن إغلاق الموانئ النفطية خلال الأسابيع الماضية ليتم تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت مؤخراً .

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