«أمن بنغازي» يضبط مسئول صفحة بـ«فيسبوك» تسيء لقيادات الجيش الليبي

عبدالله عسكر

تمكنت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على موظف بأحد المستشفيات أنشأ صفحة مزيفة لأحد الأطباء المشهورين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتشوية سمعته، من خلال نشر أخبار كاذبة وشائعات تسيء للقيادة العامة وأمراء كتائب القوات المسلحة ووزارة الصحة، لإحداث فتنة بالبلاد.

قال رئيس وحدة التحريات العامة المُقدم أشرف الفايدي: «إنه ورد بلاغ للوحدة من مكتب المحامي العام مفاده تعرض الطبيب عبدالكريم القبائلي للتشويه من خلال إنشاء صفحة مزورة تحمل اسمه وتسيء للقوات المسلحة الليبية ومؤسسات الدولة».

وأضاف رئيس وحدة التحريات «أن هذه الصفحة يديرها مجهولون انتحلوا اسم الطبيب، لاستغلال صفته ومكانته لتنزيل أخبار كاذبة والإساءة للقيادة العامة ووأمراء كتائب القوات المسلحة وكذلك وزارة الصحة».

وكلفت المديرية شعبة التوثيق والمعلومات بوحدة التحريات العامة وأعضاء الوحدة بمتابعة الصفحة لرصد كل جديد ينشر فيها ومعرفة الأشخاص القائمين على إنشائها.

وكشف «الفايدي»: «أنه من خلال البحث والتحري حول الواقعة توصلت التحريات من رصد وتحديد مسئول الصفحة وهو شخص يعمل داخل مستشفى 1200 بقسم الكاميرات».

وأكد أنه عقب تقنين الإجراءات وإعداد كمين محكم تم ضبط المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الواقعة، قائلا: «إنه أنشاء هذه الصفحة باسم الطبيب عبد الكريم القبائلي منذ حوالي أربعة أشهر وكان الغرض منها تشويه سمعة الطبيب».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المحضر ومرفقاته إلى المستشار المحامي العام للاختصاص.

