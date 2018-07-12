عقد بطرابلس اجتماع مشترك بين وزارة العدل وبعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ضم مستشارو وزير العدل، ورئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس قسم التعاون بالوزارة.. ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ومساعد رئيس البعثة للمراقبة الميدانية والتواصل ومدير مشروع الدعم والاستقرار المجتمعي وعدد من موظفي البعثة بطرابلس.

وتناول الاجتماع بالنقاش ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا وأفضل الممارسات والمعايير الدولية لإدارة هذا الملف، وأفاق التعاون بين الجانبين فيما يخص تفعيل برامج الدعم الفني والتقني لأعضاء الجهاز القضائي في هذا المجال .

كما قُدمت خلال الاجتماع لمحة عامة عن التشريعات الوطنية ذات الصلة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي تعتبر ليبيا طرفا فيها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية