قاسم يكشف عن توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين حرس السواحل والبحرية الإيطالية

ليبيا – كشف الناطق باسم قوات البحرية في طرابلس العميد أيوب قاسم أن قيادات من حرس السواحل قد اجتمعت أمس الأربعاء مع قائد الحرس المالي الإيطالي البحري الجنرال مونتي خلال زيارته لحرس السواحل الليبية.

قاسم أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء وتابعته صحيفة المرصد أن الطرفين إتفقا على عدة نقاط أهمها مباشرة الصيانة للزوارق المعارة من قبل فريق فني وصل أمس إلى قاعدة طرابلس البحرية وذلك وفقاً للجداول المعدة لذلك الغرض.