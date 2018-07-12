قاسم يكشف عن توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين حرس السواحل والبحرية الإيطالية

ليبيا – كشف الناطق باسم قوات البحرية في طرابلس العميد أيوب قاسم أن قيادات من حرس السواحل قد اجتمعت أمس الأربعاء مع قائد الحرس المالي الإيطالي البحري الجنرال مونتي خلال زيارته لحرس السواحل الليبية.
قاسم أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء وتابعته صحيفة المرصد أن الطرفين إتفقا على عدة نقاط أهمها مباشرة الصيانة للزوارق المعارة من قبل فريق فني وصل أمس إلى قاعدة طرابلس البحرية وذلك وفقاً للجداول المعدة لذلك الغرض.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على بناء ورشة صيانة مكتملة في قاعدة طرابلس البحرية وتدريب 28 ضابطاً وضابط صف وجندي لغرض استلام زورقين تم الاتفاق على تسليمها خلال شهر أكتوبر القادم وكذلك تدريب 40 فرداً كطاقم تشغليه وتسليم 10 قوارب مطاطية في ذات الشهر.
الناطق باسم القوات البحرية لفت إلى أنه في ختام الاجتماع عبر كل من آمر حرس السواحل والجنرال مونتي عن سعادتهما باللقاء وبالتعاون البناء بين الجانبين لما فيه مصلحة الطرفين.
أضف تعليقـك