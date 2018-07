المتوسط:

أستلم مراقب الاقتصاد في مدينة درنة كميات من الدقيق المخصص للمخابز من وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة.

وقرر صندوق موازنة الأسعار بتوزيع مخصصات المخابز الواقعة ضمن نطاقه الإداري في مدينة درنة.

وشهدت درنة معركة بين الإرهابيين والقوات المسلحة انتهت بانتصار الجيش وتحريرها من قبضة العناصر المتطرفة.

