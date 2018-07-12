الناتو: تنسيق دولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” دعمهم للعملية السياسية التي “يقودها ويملكها” الليبيون، وتهدف إلى الوصول لمصالحة سياسية وطنية وتقوية مؤسسات الدولة.

وأشار الناتو في تصريحاته حول العملية السياسية في ليبيا خلال بيانه الختامي لقمته المقامة في بروكسل يومي 11 و 12 يوليو إلى أن المُساعدات التي سيتم تقديمها إلى ليبيا ستتم بالتنسيق مع الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا بما في ذلك جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ورحب أعضاء الناتو بالتزام الأطراف الليبية العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة للوصول إلى انتخابات نزيهة وآمنة وشاملة، مؤكدين التزامهم بتقديم الاستشارات التي تُساهم في إعادة بناء مؤسسات قطاع الأمن والدفاع في ليبيا.

وأكد البيان أن الناتو سيضع في اعتباره الأوضاع السياسة والأمنية في ليبيا أثناء التخطيط لتقديم الدعم اللازم لمؤسساتها.

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