خارجية الوفاق توقع على مذكرة تفاهم بشأن انضمام ليبيا لمبادرة “الحزام والطريق”

ليبيا – أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أمس الأربعاء جلسة مباحثات مع نظيره الصيني مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي بالعاصمة بكين.



الجلسة تناولت بحسب المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق المواضيع الثنائية و الإقليمية و الدولية منها ترحيب الصين بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في قمة المنتدى الأفريقي الصيني التي ستعقد في شهر سبتمبر القادم.

وبدوره أكد نظيره الصيني على البدء في إستئناف السفارة الصينية لمباشرة عملها بطرابلس بعد إتمام أعمال التنظيف و الترميم .

وناقش المجتمعون عودة الشركات الصينية وفق مقترح تم الإتفاق عليه مبدئياً و الدور الصيني في إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية و مساهمة الصين في إعادة إعمار ليبيا خاصة بعد موافقة الجانب الصيني على المساهمة في صندوق إعمار ليبيا.

الجانبين تطرقا لمسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي و التأكيد على الموقف الليبي الداعم للتوافق الافريقي و استمرار التنسيق و التشاور الثنائي فيما يخص المنتدى العربي الصيني و المنتدى الأفريقي الصيني.

وإختتمت جلسة المباحثات بتوقيع الوزيرين مذكرة تفاهم بشأن انضمام دولة ليبيا إلى مبادرة “الحزام والطريق”.

يشار إلى أن مبادرة”الحزام و الطريق” أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 التي تستهدف التعاون و التشارك بين الصين و الدول الواقعة في نطاق المبادرة وفقا لمبدأ “الجميع يكسب”.

يذكر أن الصين خصصت 600 مليار دولار للمشاريع التي ستقام في نطاق المبادرة كما أن سبع دول عربية سبق أن وقعت مذكرات تفاهم للإنضمام إلى المبادرة مع الصين ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي و أكبر شريك لعشر دول عربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية