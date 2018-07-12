ليبيا ضمن دول مبادرة الصين “الحزام والطريق “

قال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الأربد، الخميس، إن الوزير سيالة ونضيره الصيني”وانغ يي” وقعا مذكرة تفاهم لانظمام ليبيا إلى مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف الأربد، في تصريح للرائد، أن الوزير الصيني في لقائه سيالة على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، ذكرأن اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي لأتمام البروتوكلات الخاصة بتوقيع ليبيا على مذكرة الانضمام إلى المبادرة لما يمكن أن تلعبه ليبيا في مستقبل المبادرة.

وأشار الأربد إلى أن وزير الخارجية الصيني أكد البدء في استئناف سفارة الصين لدى ليبيا عملها من طرابلس بعد إتمام أعمال الترميم ومناقشة عودة الشركات الصينية وفق مقترح اتفق عليه مبدئيا.

يشار إلى أن مبادرة(الحزام و الطريق) ، أعلن عنها الرئيس الصيني” شي جين بينغ ” في العام 2013م.. وتستهدف التعاون و التشارك بين الصين و الدول الواقعة في نطاق المبادرة.

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