المتوسط- عبدالله عسكر

عقد المجلس البلدي توكرة، اجتماعا موسعا، أمس الأربعاء، لمناقشة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المنشآت الخدمية في البلدية.

وكانت أبرز الملفات التي وضعت على طاولة المناقشات والبحث في حيثياتها وأسبابها هي نقص تدفق المياه على أغلب مناطق البلدية، وكذلك مشكلة المياه السوداء «الصرف الصحي» التي يعاني منها السكان خصوصاً حي الشعبية.

وتطرق الاجتماع إلى أزمة المستشفى القروي توكرة وتعطل افتتاح قسم النساء والولادة الذي يستغل من قبل قسم الكلى كأقسم إيواء، وعدم استكمال المبنى المخصص للكلى الذي وصلت نسبة إنجازه 35%.

The post «توكرة» تبحث أزمة نقص تدفق المياه بأغلب مناطق البلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية