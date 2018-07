المتوسط:

أعلنت بلدية سرت عن استلامها 4 شاحنات نقل قمامة وعدد من براميل القمامة نهاية شهر يوليو الجاري.

وأكدت بلدية سرت، عبر منشور لها على موقع الفيسبوك، ” إن البلدية تشهد بدايات جديدة وان كانت صغيرة بجهود وعزم رجال شركة خدمات النظافة سرت وبتعاون أبناء المدينة ستعود سرت إلى سابق عهدها مضرب مثل في نظافة شوارعها “.

The post بلدية سرت تستلم 4 شاحنات نقل قمامة نهاية الشهر الجاري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية