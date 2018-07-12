الوطنية للنفط تدرس إمكانية استئناف إنتاج وتصدير الخام

ناقش رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رؤساء الشركات الاستعدادات لاستئناف عمليات الانتاج والصيانة والتصدير بالحقول والموانئ النفطية التي أغلقت خلال أزمة الموانئ النفطية.

وأكد المكتب الإعلامي بالمؤسسة، في تصريح للرائد، على أن المؤسسة تركز على إعادة بناء العمليات بهدف زيادة الإنتاج والتغلب على الصعوبات والخسائر التي تكبدتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وكانت المؤسسة أعلنت عن رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تسلمتها صباح الأربعاء .

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