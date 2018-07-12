دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني يبحث تعزيز الأوضاع الأمنية بمناطق جنوب ليبيا

قرنادة 12 يوليو 2018 (وال)- عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، اجتماعاً لبحث آليات تعزيز الأمن بمختلف مناطق جنوب ليبيا .

هذا وناقش دولته خلال اجتماع أمني موسع الذي عقده دولته أمس الأربعاء في مكتبه بمنطقة قرنادة، بحضور معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية الدكتور السنوسي صالح، مختلف الجوانب المتعلقة بأمن الجنوب، وآليات معالجة الخروقات الأمنية التي تحدث بين الفينة والأخرى .

وخلص الاجتماع إلى وضع خطة استراتيجية لتأمين الجنوب الليبي؛ سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة . (وال- قرنادة) ر ت

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