«مالية الوفاق» تعلن وقف التعديلات على الموازنة الاستيرادية 2017

المتوسط- عبدالله عسكر

أصدرت إدارة الدعم الفني لمنظومة الموازنة الاستيرادية بوزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق الوطني قرارا، اليوم الخميس، بوقف أي تعديلات في الموافقات الممنوحة ضمن موازنة 2017.

وأكد الإدارة أن آخر موعد لقبول طلبات تغيير المستفيد أو السلعة أو المصرف لكل المعاملات التي تحصلت على موافقات ضمن الموازنة الاستيرادية هو يوم الخميس المقبل الموافق 19-7-2018.

وأوضحت إدارة الدعم الفني لمنظومة الموازنة الاستيرادية أن الوزارة تعمل على تجهيز المنظومة الجديدة لقبول طلبات الموازنة الاستيرادية لعام 2018.

