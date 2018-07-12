استحداث خطة أمنية لتأمين الجنوب الليبي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، آليات تعزيز الأمن بمختلف مناطق جنوب ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء ، حيث خلص الاجتماع الأمني إلى وضع خطة استراتيجية لتأمين الجنوب الليبي، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن الاجتماع تم بحضور كل رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية السنوسي صالح.

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