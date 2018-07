وزير الداخلية الإيطالي يناقش مع نظيريه الفرنسي و السويسري كيفية مساعدة ليبيا للحد من الهجرة

المتوسط:

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، ” إنالمقترحات الإيطالية بشأن المهاجرين ينبغي أن تصبح مقترحات أوروبية”.

وأكد الوزير سالفيني ،خلال لقاء مشترك جمعه ونظيريه النمساوي هيربرت كيكل والألماني هورست سيهوفر في إنسبروك (النمسا)، أن “انخفاض عدد المهاجرين يعني رسوّ عدد أقلّ من قوارب الهجرة، وبالتالي انخفاض عدد الموتى”.

وتابع ، سألتقي اليوم نظيريّ الفرنسي والسويسري وذلك “بهدف تغيير مسيرة أوروبا”، أي “الدفاع عن الحدود الخارجية، الحد من انطلاق قوارب الهجرة ومساعدة السلطات الليبية”، فقد “بدأ العمل أخيراً على محمل الجد”، فـ” لم يكن ممكنا حتى بضع سنوات خلت، تصور هذا النوع من النتائج”.

