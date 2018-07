«الأعلى لشباب ليبيا» يهاجم «العامة للكهرباء»: قطع التيار سياسة وليست أزمة

المتوسط- عبدالله عسكر

ناشد المجلس الأعلى لشباب ليبيا مؤسسات الدولة الفاعلة، التدخل العاجل والفوري لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في الدولة تصل إلى 8 ساعات من طرح الأحمال، بينما لا تظهر تلك الأزمة في أجزاء أخرى بالبلاد.

وانتقد «المجلس»، في بيان له اليوم الخميس، ما وصفه بـ«التوزيع غير العادل» الذي تنتهجه الشركة العامة للكهرباء، قائلا: «إن المجلس يتابع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يستمر لأكثر من 8 ساعات يوميا نتيجة طرح الأحمال، وعدم التوزيع العادل في طرح أحمال الشركة العامة للكهرباء».

وقال المجلس الأعلى لشباب ليبيا: «إنه لوحظ أن هناك مناطق يطبق عليها طرح الأحمال، بخلاف مناطق أخرى لا ينقطع عنها الكهرباء بشكل نهائي متل ما يحدت في غرب ليبيا والعاصمة الليبية طرابلس وما حولها من معاناة لبعض».

وأكد أن المعاناة الأكبر تحدث لأهالي الجنوب الليبي الذين يعانون انعدام الكهرباء، إضافة إلى معاناتهم من النقص الحاد للسيولة النقدية والنقص الحاد في المحروقات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، التي تصل إلى أكثر من 20 ضعف ثمنها.

وأوضح أن سياسات الشركة العامة للكهرباء أثارت الاستغراب العديد من الأوساط الموجودة في الدولة الليبية، قائلا: «أن تلك السياسة أثبت عدم كفاءة القائمين عليها، أو أن هناك أمرا دبر بليل لا نعلمه والله وحده يعلمه».

وطالب المجلس أعضاء مجلسي النواب والدولة، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والنواب علي القطراني و فتحي المجبري وأحمد معيتيق وعبدالسلام كجمان، بالتدخل العاجل والفوري لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، في البلاد.

وشدد على أنه لن يدخر جهداً في الاتصال والتواصل مع كل الأطراف المعنية لحل هذه الأزمات التي باتت ترهق كاهل المواطن الليبي، مؤكدا أن المجلس الأعلى قادر على وضع الحلول لكل الأزمات بجهود الكوادر الشبابية المؤهلة داخل البلاد وخارجها.

