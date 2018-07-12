صنع الله يبحث الاستعدادات لاستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع مع رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة، الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات الإنتاج والصيانة والتصدير بالحقول والموانئ النفطية التي تم إغلاقها خلال أزمة خليج سرت والحريقة.

وأوضحت المؤسسة على صفحتها الرسمية، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء، حيث شمل اللقاء مناقشة إعادة بناء العمليات بهدف زيادة الإنتاج والتغلب على الصعوبات والخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة في الأسابيع الأربعة الماضية.

من جهته، شدد صنع الله على الجهود الجبارة خلال الأيام الماضية لحل هذه الأزمة، مثمناً في الوقت ذاته طلب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، تشكيل لجنة فنية لمراجعة كافة حسابات و تعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء وذلك استجابة لدعوة المؤسسة إلى المزيد من الشفافية في الميزانيات والإنفاق.

وبين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ختام اجتماعه، أن حل هذه الأزمة هو بداية لحل العديد من الأزمات الآخرى التي تمر بها البلاد، معرباً عن آمله في تجاوز هذه المحنة والرجوع إلى مستوى الانتاج الطبيعي خلال الفترة القادمة.

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