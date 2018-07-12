الحرس البلدي غرب بنغازي يقوم بحملة واسعة على المخابز

بنغازي 12 يوليو 2018 (وال)- قامت دوريات غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي غرب بنغازي، بحملة على المخابز لضبط التجاوزات بعد توزيع مادة الدقيق على كافة المخابز المدينة .

هذا وتأتي هذه الحملة التي بدأت يوم الثلاثء؛ بناء على تعليمات رئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي غرب بنغازي المقدم توفيق الورفلي، من أجل ضبط التجاوزات والمخالفات القانونية، بعد توزيع على كل مخبز 100 كيس دقيق بإشراف جهاز الحرس البلدي غرب بنغازي .

وأكد آمر دوريات المكلفة بحملة التفتيش مساعد ضابط خالد المنفي – لوكالة الأنباء الليبية – أن دويات الغرفة قامت بحملة واسعة النطاق داخل بلدية بنغازي، تحديداً بتفتيش ومتابعة أغلب المخابز التي استلمت حصتها من مادة الدقيق .

وقال مساعد ضابط خالد المنفي إنه تم ضبط عديد من المخالفات داخل المخابز منها : انعدام النظافة العامة والشخصية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ونقص في الوزن الرغيف، وزيادة في أسعار الخبز .

وأضاف مساعد ضابط خالد المنفي أنه تم إحالة المخابز المخالفة للقانون للتحقيق، ومن ثم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات . (وال- بنغازي) ر ت

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