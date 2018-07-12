السراج يطلع على الحالة الأمنية العامة والبرامج التنفيذية لخطة داخلية الوفاق الأمنية

ليبيا – شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء بالاجتماع الأسبوعي للغرفة الأمنية المشتركة الذي ضم كل من وزير الداخلية وآمر قوة مكافحة الارهاب ورئيس جهاز المباحث العامة ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية.

أعضاء الغرفة قدموا وفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تقارير عن الحالة الأمنية العامة والبرامج التنفيذية للخطة الأمنية التي تشمل تأمين سلامة المواطنين ومواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة.

وناقش المجتمعون تطوير آليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.

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