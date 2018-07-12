ضبط مجموعة من المهاجرين جنوب منطقة ربيانة

تمكنت دورية تابعة لمديرية أمن ربيانة، من ضبط مجموعة من المهاجرين غير القانونيين جنوب منطقة ربيانة.

وبين مدير مديرية أمن ربيانة، أن عملية ضبط المهاجرين تمت بمشاركة الكتيبة 126 مشاة، حيث قطعت مسافة 1400 كيلو متر على مدى ثلاثة أيام في جنوب شرق ليبيا لحين تمكنها من ضبط المهاجرين.

كما وبين أن الدورية شملت منطقة بزيمة شمالاً، وحتى جبال كلنجة غرباً وصولا إلى قارة الباصور .

الجدير بالذكر، أن هذه الدوريات تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بتأمين كامل المنطقة وأهدافها الحيوية.

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