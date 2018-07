«الرقابة الإدارية» تبحث إجراءات استئناف عملها بدرنة

المتوسط

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع بلدية درنة، اجتماعا، أمس الأربعاء، مع مدراء الإدارات والمكاتب بالفرع لبحث آلية تشكيل لجان لمتابعة المؤسسات بالبلدية.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الابيرش، حيث يأتي ذلك في إطار سعي رئيس الهيئة لتفعيل الفرع بالبلدية بعد إعلان تحرير مدينة درنة من التنظيمات الإرهابية التي كانت قد استولت على مقر الفرع ومنعت الموظفين من أداء أعمالهم.

وتناول الاجتماع تفعيل الفرع وتشكيل لجان لمتابعة المؤسسات بالمدينة إلى جانب ضرورة التحاق العاملين بالفرع بأعمالهم والعمل مع باقي القطاعات لتذليل الصعوبات التي تواجهها وتقديم الخدمات للمواطنين بالبلدية.

وأعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع بلدية درنة عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من البناء والعمل وتفعيل مؤسسات الدول.

