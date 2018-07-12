صنع الله: الالتزام بالشفافية الأداة الأساسية لمكافحة الفساد

ناقش رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية لدى ليبيا أنجس ماكي، الجهود التي قامت بها الحكومة البريطانية للتوصل إلى حل لأزمة موانئ خليج سرت و الحريقة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها الرسمية، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء، حيث ثمن الجانب البريطاني رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ النفط، وذلك بعد التوصل لإتفاق بين الأطراف الليبية المعنية، معرباً عن أمله في أن يعود إنتاج النفط قريبا إلى مستوياته السابقة.

من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية الالتزام بالشفافية باعتبارها الأداة الأساسية لمكافحة الفساد في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا