وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة تطبيق مبادرة «سلامة» حول الانتخابات

اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأربعاء مع المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقدم وزير الخارجية المصري، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة، شرحا مستفيضا حول الموقف المصري إزاء الوضع في كل من ليبيا وسوريا.

وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية تطبيق كافة عناصر مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة لتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في ليبيا.

