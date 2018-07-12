اخبار ليبيا الان

حقل أبو الطفل يستأنف إنتاجه بطاقة تقدر بـ 6000 برميل يومياً

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استأنف حقل أبو الطفل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز إنتاجه من جديد، بطاقة إنتاجية تقدر ب6000 برميل يومياً.

هذا ومن المتوقع إرتفاع الإنتاج خلال الأسبوع المقبل إلى مستويات أعلى، بالتزامن مع استناف الشركات النفطية لعمليات الإنتاج منذ أمس الأربعاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك