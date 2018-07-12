حقل أبو الطفل يستأنف إنتاجه بطاقة تقدر بـ 6000 برميل يومياً

استأنف حقل أبو الطفل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز إنتاجه من جديد، بطاقة إنتاجية تقدر ب6000 برميل يومياً.

هذا ومن المتوقع إرتفاع الإنتاج خلال الأسبوع المقبل إلى مستويات أعلى، بالتزامن مع استناف الشركات النفطية لعمليات الإنتاج منذ أمس الأربعاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا