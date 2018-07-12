مصلحة الأحوال المدنية تدرس اعتماد بطاقة هوية الكترونية

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، الخميس، إنهم سيقدمون رؤية لاعتماد بطاقة هوية إلكترونية على غرار جوازات السفر، بحيث يمكن قراءتها في البلاد العربية.

وأوضح بالتمر، خلال مشاركته في المؤتمر العربي لرؤساء مصالح الأحوال المدنية، إنهم سيناقشون إمكانية توحيد شكل المستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية وتجارب الميكنة، وتبادل الخبرات بين مصالح الأحوال المدنية في الدول العربية.

يذكر أن المؤتمر العربي الخامس، لرؤساء مصالح الأحوال المدنية تبدأ فعاليته اليوم، الخميس، في تونس ويستمر لمدة يومين.

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