اجتماع مشترك بين وزارة العدل والمملكة المتحدة

عقد بمقر وزارة العدل، اجتماع بين مختصين من وزارة العدل والمملكة المتحدة برفقة بعض المسؤولين بالسفارة الإنجليزية في طرابلس.

وشمل الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء برئاسة المكلف بتسيير مهام وزارة العدل وكيل دولة القانون وحقوق الإنسان خالد أبوصلاح ، إلى تفعيل مشاريع التعاون والدعم الفني المقدم من المملكة المتحدة لجهاز الشرطة القضائية، إلى جانب دعم مركز الخبرة القضائية والبحوث في مجال الطب الشرعي.

كما واتفق الجانبان في ختام الاجتماع، على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة ومناقشة دعم البرامج الفنية، إلى جانب اقتراح برامج أخرى من شأنها أن ترفع من مستوى أداء الجهاز القضائي.

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