“غارديان”: رسالة “شديدة اللهجة” من ترامب للمسؤولين الليبيين

متأخرة 48 ساعة عن المعلومات التي نشرتها قناة (218) يوم الثلاثاء بشأن رسالة بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مسؤولين ليبيين بشأن الوضع السياسي والنفطي في ليبيا، قالت صحيفة “غارديان” البريطانية في وقت مبكر اليوم الخميس إن ترامب بعث بهذه الرسالة التي وصفتها الصحيفة البريطانية “شديدة اللهجة”، معتبرة أن هذه الرسالة كانت وراء تحريك عدة أطراف ليبية لمواقفهم وقراراتهم السياسية.

ولوحظ خلال اليومين الماضيين بحسب الصحيفة البريطانية أن أطراف ليبية تحركت سياسياً في اتجاهات عدة في محاولة لتفادي غضب الرئيس الأميركي الذي فهمه مسؤولين أميركيين من الرسالة التي كانت أقرب إلى “صيغة التحذير”، وهو ما يتطابق مع ما انفردت به (218)، علما أن الرسالة وصلت إلى أكثر من مسؤول ليبي، فيما لم يتطوع أيا منهم لتأكيد هذه الرسالة.

وطيلة اليومين الماضيين فإن المعلومة التي انفردت بها قناة (218) كانت قد تعرضت لتشكيك واسع وصل إلى حد نفي نُسِب إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن استلامه مثل هذه الرسالة من ترامب، فيما جاء خبر الصحيفة البريطانية ل”تأكيد المؤكد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية