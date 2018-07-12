بالصور | داخلية المؤقتة تعلن ضبط مهاجرين غير شرعيين جنوب منطقة ربيانة

ليبيا – أعلن مدير مديرية أمن ربيانة عن مشاركة الكتيبة 126 مشاة في دورية صحراوية قطعت مسافة 1400 كيلو متر على مدى ثلاثة أيام في جنوب شرق ليبيا تمكنوا خلالها من ضبط مهاجرين غير شرعيين.

مدير أمن ربيانة أشار وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية المؤقتة أن الدورية شملت منطقة بزيمة شمالاً وحتى جبال كلنجة غرباً وصولاً إلى قارة الباصور.



اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وأكد على أن الدورية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين جنوب منطقة ربيانة بمسافة 170 كم، موضحاً أن هذه الدوريات تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بتأمين كامل المنطقة وأهدافها الحيوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية