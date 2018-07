سفيرة فرنسا تدعو الباحثين لدراسة الملف الليبي للوصول إلى حقيقة وضع البلاد

المتوسط-

دعت السفيرة الفرنسية في ليبيا، بريجيت كورمي، الباحثين للتعمق في دراسة وفهم الملف الليبي، وذلك للوصول إلى معرفة حقيقة المشاكل التي تحدث داخل المجتمع الليبي بعد 42 عامًا من الحكم الاستبدادي الشمولي.

وقالت «كورمي»، في تصريحات خلال كلمتها في الندوة الدولية حول ليبيا بتونس العاصمة، تحت عنوان «ليبيا اليوم المجتمع والسياسة والمجال»: «إن فرنسا تمتلك أكثر من 25 مكتبًا للبحث العلمي والتفكير على المدى الطويل، لأن وقت الدبلوماسيين قصير ويتحتم عليهم التفكير واتخاذ القرارات بشكل سريع».

وأضافت أنه «أن هذا اللقاء يرسم خارطة لهذه الأزمات ويسلط الضوء على مختلف أبعادها لفهم حقيقة المشكلة في ليبيا».

وأكدت أن فرنسا تؤمن أن الجامعات لها مكانة خاصة لتعزيز المواطنة، لذلك نحن تواصلنا مع جامعات بنغازي وطرابلس والزاوية، وسنعمل على تمويل وجبر الضرر الذي طال المباني في ليبيا.

