بعد رفع القوة القاهرة.. حقل أبو الطفل يستأنف الإنتاج بـ 6000 برميل يومياً

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز استأنف العمل والإنتاج والضخ من جديد بحقل أبو الطفل، بطاقة إنتاجية تقدر بـ6000 برميل يومياً، بعد رفع المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن موانئ الهلال النفطي وميناء الحريقة.

وكان الحقل توقف عن الإنتاج بعد فقدان السعة التخزينية بميناء الزويتينة، نتيجة توقف التصدير وفرض حالة القوة القاهرة على الموانئ.

وتوقعت الشركة ارتفاع الإنتاج خلال الأسبوع المقبل إلى مستويات أعلى، بالتزامن مع استئناف الشركات النفطية لعمليات الإنتاج منذ أمس الأربعاء.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم الموافق 11 يوليو 2018، مؤكدة أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلاف الساعات القليلة القادمة.

وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، موجها الشكر لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حل هذه الأزمة.

وجدد «صنع الله» دعوته للمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية قائلاً: «نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية».

ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط كلّ السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية.

وأبدى المهندس مصطفى صنع الله تعهده بالعمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة، وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين.

