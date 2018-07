المتوسط:

أعلنت شركة البريقة لتوزيع النفط عن مغادرة الناقلة فالدوستا لرصيف ميناء طرابلس البحري لتراكي مكانها على الرصيف الناقلة أنوار ليبيا.

وأضافت الشركة، ” إن الناقلة محملة 000,000 43مليون لتر من وقود البنزين بعد وصولها أمس على منطقة المخطاف والتي ستباشر عملية التوزيع وتنفيذ الطلبيات على شركة التوزيع صباح اليوم “.

The post “البريقة للنفط” تعلن مغادرة الناقلة فالدوستا محملة 43 مليون لتر بنزين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية