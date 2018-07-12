جلالة يبحث مع المعلول أوضاع المهجرين الليبيين في تونس والمشاكل التي يواجهونها

ليبيا – التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلاله أمس الأربعاء في مقر السفارة بتونس العاصمة مع القائم بأعمال سفير ليبيا بتونس محمد معلول.

الجانبين ناقشا بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي أوضاع المهجرين بتونس والمشاكل التي يواجهونها .

وعقد خلال اللقاء اجتماع بمكتب الملحقية المعنية بشؤون المهجرين مع الملحق الاجتماعي مسعود قريفة بالإضافة إلى عدد من المهجرين الليبيين بتونس حيث استمع إلى مطالبهم.

جلاله أشار خلال الاجتماع لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول حقوق الملكية العقارية من أجل المصالحة الوطنية الشاملة.