وزارة الاقتصاد تسلم الدفعة الثانية من مادة الدقيق لمنطقة البطنان

البيضاء 12 يوليو 2018 (وال)- أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس، استلام صندوق موازنة الأسعار فرع طبرق دفعة من مخصصات مادة الدقيق تقدر بـ 5200 كيس لتوزيعها على المخابز .

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والصناعة طلال ساسي – لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه الدفعة هي الثانية التي تصل لمدينة طبرق، من أجل احتواء أزمة نقص رغيف الخبز في المدينة .

وأوضح ساسي أن هذه الدفعة من مخصصات البلديات الثلاثة بمنطقة البطنان : بلدية طبرق، بلدية بئر الأشهب، بلدية أمساعد، على أن يتم التنسيق بين مرقبات الاقتصاد بالبلديات المذكورة؛ للبدء في توزيع الدقيق على المخابز العاملة . (وال- البيضاء) ر ت

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