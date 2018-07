بلدية بنغازي تعلن انتهاء صيانة الحواجز على الطريق السريع خلال شهر

المتوسط:

أعلن مدير إدارة متابعة الضمان والجودة ببلدية بنغازي المهندس عادل الدرسي، الانتهاء من صيانة وتركيب الحواجز “المرنة” على الطريق السريع خلال شهر.

وأكمل الدرسي،” إن خط الصيانة يمتد إلى ما يقارب (10) كيلو متر، وعندها سوف يتم العمل على كل طرقات مدينة بنغازي، وأن تغيير هذه الحواجز على الطريق الدائري السريع، وعدد من الطرق الأخرى في المدينة جاء نظراً لخطورة تلف الحواجز القديمة”.

وأوضح مدير إدارة متابعة الضمان والجودة،” أن طريق المطار وما يتم بها من صيانة جارية الآن، تتكفل بها رئاسة الوزراء، وهيئة المشاريع والمواصلات في الحكومة الليبية المؤقتة”.

وأوضح الدرسي أنه يتم العمل على تفكيك الحواجز المرنة المتهالكة في طريق المطار وتبديلها بالحاجز الإسمنتي، لما له من مميزات من أهمها اتساع الطريق وإضافة بعض الأمتار الإضافية له، للتخفيف من نسبة الازدحام في تلك المنطقة الحيوية.

