القباصي يدعو إلى المضي قدماً لإجراء الاستحقاق الانتخابي

حث عضو مجلس النواب فتحي القباصي الأطراف الليبية السياسية المضي قدماً في انجاز الاستحقاق الانتخابي تمهيداً للوصول إلى مرحلة الدولة الدائمة المستقرة، دولة القانون والمؤسسات.

ودعا القباصي في تصريح خاص لقناة ليبيا، جميع القوى الوطنية الفاعلة بإعلاء مصلحة الوطن وتغليب لغة الحكمة والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

هذا وثمن عضو مجلس النواب رفع المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن جميع الموانئ النفطية، داعياً الجميع العمل على تأمين المرافق النفطية الحيوية وتحييدها عن أي سبب يؤدي إلى أضرار أو إغلاقات غير مبرمجة لما لها من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني.

كما وجه القباضي جميع الأطراف ذات العلاقة، العمل سوياً من أجل تفعيل القرار 247 لسنة 2013 لاستئناف عمل اللجنة المشكلة في حينه لإعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مقرها الأساسي بمدينة بنغازي.

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