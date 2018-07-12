العامة للموصلات تقف على المشاكل في مطار طبرق

أجرت لجنة مكلّفة من مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل زيارة تفقدية إلى مطار طبرق.

وبينت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، أن الزيارة التي أجريت أمس الأربعاء شملت متابعة الأعمال فيه، وتفقد أحواله والوقوف على العراقيل التي تواجه سير العمل في أعمال الصيانة الجارية وحل مشاكل الأعمال المتوقفة.

وسيتم اليوم الخميس عقد اجتماع موسع مع مدير المطار المكلّف ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام ومدراء الشركات العاملة في المطار لمناقشة جميع المشاكل والعمل على حلحلتها .

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