بعثة الأمم المتحدة ترحب باستئناف تصدير النفط تحت إشراف المؤسسة الشرعية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باستئناف إنتاج النفط وتصديره بشكل منتظم تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق.

وأكدت البعثة، على موقعها الرسمي، الأربعاء، أنها على أهبة الاستعداد للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية، وتحقيق شفافية أكبر في إدارة أموال البلاد، حسب تعبيرها.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، الأربعاء، رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية، واستئناف تصدير النفط منها، بعد خسارة قرابة المليار دولار؛ نتيجة إغلاق قوات حفتر لها.

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