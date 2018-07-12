الليبية للحديد والصلب تتعاون مع الكهرباء لتجنب خسائر صناعة الحديد

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب “ليسكو” محمد عبد الملك الفقيه ” للاقتصادية ” ان نقص الكهرباء يجبر الشركة على خفض الإنتاج لتوفير الطاقة الكهربية، وقال يتسبب انقطاع التيار الكهربائي في خسائر كبيرة بسبب نقص الانتاج وزيادة معدلات الطب وهو ما يؤدى إلى احتمال زيادة الاسعار بسبب ارتفاع التكلفة وانخفاض حجم الانتاج.

وقال نعلم ونقدر نقدر الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركة العامة للكهرباء والتي تسبب في زيادة توزيع الأحمال نتيجة العجز في انتاج الطاقة موضحا بأن إدارة الشركة قد ابلغت كبار المستهلكين بالشركة للتعاون التام علي خفض نسب الاستهلاك خلال ساعات الذروة الممتدة من 4 مساءا وحتي 12 ليلاً والتركيز على فترات خارج الذروة لزيادة الإنتاج.

وأضاف بأنه تم التعجيل في انجاز أعمال الصيانة لمحطة الكهرباء التابعة للمصنع وستدخل 3 وحدات الانتاج نهاية الشهر الحالي بقدرة 250 ميغاوات وهو ما سيساعد علي تغطية احتياجات الشركة .

وطالب ” الفقيه ” الشركة العامة للكهرباء بالتعجيل في صيانة 4 وحدات أخرى بطاقة 85 ميغا وات للوحدة وهو ما سيضيف من 320 إلى 340 ميغاوات.

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