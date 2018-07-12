الوقوف على سير العمل في بوابة منفذ البريقة التجاري الصناعي

بحث معاون مدير أمن منفذ البريقة البحري الجوي أنس الشاردة مع رئيس بوابة منفذ البريقة التجاري الصناعي نقيب محمود الأطيوش،سير العمل في بوابة منفذ البريقة التجاري الصناعي.

وبين المنفذ على صفحته الرسمية، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، حيث جرى خلال اللقاء الإطلاع على التقارير الأمنية المحالة من قبل مسؤولي منفذ البريقة التجاري الصناعي للوقوف على أهم النقاط التي جرت خلال الأيام الماضية داخل ميناء البريقة.

هذا وتم التشديد خلال اللقاء على أهمية عملية الدخول والخروج من ميناء البريقة والتدقيق في عملية التفتيش على السيارات وتوفير الحماية الكاملة للعاملين داخل ميناء البريقة التجاري الصناعي.

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