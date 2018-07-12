مبعوث السفير البريطاني لـ داخلية الوفاق: بريطانيا مستعدة لتقديم الدعم والإستشارات للوزارة

ليبيا – التقى وكيل وزارة داخلية الوفاق العميد خالد مازن أمس الأربعاء بمبعوث السفير البريطاني لدي ليبيا وبحضور أعضاء لجنة تطوير البناء التنظيمي لوزارة الداخلية التي يشرف عليها وكيل الوزارة.

وكيل داخلية الوفاق إستعرض بحسب المكتب الإعلامي للوزارة التحديات التي تواجه الوزارة خلال هذه المرحلة ، مشيراً إلى المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل تحقيق الأمن والإستقرار لفرض سلطة القانون وإدارة الوزارة بشكل علمي مدروس.

وبدوره أبدى الوفد إستعداد الجانب البريطاني لتقديم الدعم والإستشارات في المجالات الإدارية كالتخطيط والتنظيم والمتابعة.

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