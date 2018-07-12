البعثة الاممية: مستعدون للعمل مع المؤسسات الليبية للوصول إلى توزيع عادل لثروات البلاد

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الاربعاء بعودة إنتاج النفط وتصديره بشكل منتظم تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط.

البعثة أشارت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إلى أن عودة إنتاج النفط يأتي وفقاً للقرارات رقم “2259 و 2278 و 2362” الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكدت البعثة أن سرعة تسوية الأزمة جاءت بناء على رغبة مختلف الأطراف الليبية في الحفاظ على وحدة البلاد وحماية إدارة موارده الطبيعية لما فيه منفعة شعبها الذي ظهر من خلال لقاءات عدة اجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع الأطراف الرئيسية الليبية دعماً للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.

البعثة أبدت استعدادها للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية ومن أجل تحقيق شفافية أكبر في إدارة أموال البلاد.

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